الفاتيكان يعتزم ارسال الاف الحجاج شهريا الى ذي قار

2021/11/30 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الفاتيكان عزمهـا ارسال 11 الف حاج مسيحي شهريا الى مدينة اور الاثريـة في محافظة ذي قار .وقالت دائرة مفتشية آثار محافظة ذي قار ، ان " وزارة الحج المسيحي في الفاتيكان أعلنت عن إكمالها كافة الاستعدادات لتفويج 11 ألف حاج مسيحي شهرياً الى المحافظة ، وهو ما يستلزم إنشاء فنادق سياحية جديدة يجعلها مؤهلة لتكون قبلة للعالم "./انتهى5

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