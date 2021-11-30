2021/11/30 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NNAhfDOntPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد إلى الدوحة.. قلوب العراقيين تضبط دقاتها بتوقيت مونديال العرب | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد إلى الدوحة.. قلوب العراقيين تضبط دقاتها بتوقيت مونديال العرب | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).