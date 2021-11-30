ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2021

2021/11/30 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي اليوم الاثنين.

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وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

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