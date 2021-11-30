ميسي يكمل الأسطورة.. ويتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة

2021/11/30 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج نجم باريس سان جرمان الحالي، وبرشلونة السابق، ليونيل ميسي، الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

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