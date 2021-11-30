وزير الكهرباء يحدد موعد وصول العراق لاكتفاء الطاقة

2021/11/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الكهرباء عادل كريم، الثلاثاء، ان السنوات الثلاث المقبلة ستشهد وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشترطا توفر الأموال التي طلبتها الوزارة.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق سيكون إنتاجه خلال الثلاث السنوات المقبلة 35 الف ميكا واط وهذا الرقم سيكون مشروط التحقق في حال وفرت الأموال المطلوبة".

وأضاف ان "الوزارة بانتظار ماستقرره الحكومة المقبلة والبرلمان لغرض تخصيص الأموال"، معربا عن "خيبته من استمرار العمل بنهج الموازنة السنوي الذي يعرقل تنفيذ المشاريع".

وأفاد بان "الموازنة السنوية بشكل متأخر بعدها يصادق عليها ومن ثم يبدأ الصرف للوزارات وهذا يتطلب أشهر مايجعلنا نأتي لنهاية السنة ونحن لم نحصل على اي أموال للبناء والصيانة على غرار موازنة العام الحالي التي قال إنها لم تصرف للوزارة"، معتبرا ان "هذه السنة هي من سنوات القحط على قطاع الكهرباء".

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