تحديد الية تحويل منتسبي الداخلية من الملاك العسكري الى الملاك المدني

2021/11/30 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ابلغت وزارة المالية ، نظيرتها وزارة الداخلية رسميـا بشأن اليـة تحويل منتسبيها من الملاك العسكري الى الملاك المدني، وذلك وفق جداول احصائية تتضمن الاسم الثلاثي والعنوان الوظيفي الحالي ضمن الملاك العسكري ، والعنوان والدرجة الوظيفية ضمن الملاك المدني ، على ان يتم تسكينهم وفق قانون رقم 103 لسنة 2012 التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ولكل تشكيل على حدة ./انتهى5

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