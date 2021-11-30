2021/11/30 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، نماذج مصورة لتصاميم الأبنية المدرسية المُصادق عليها، والتي ستُنفذ قريباً بعد الانتهاء من توقيع العقد مع شركتين صينيتين، عبر الاتفاقيّة الإطاريّة (العراقيّة - الصينيّة).يذكر ان التصاميم أنجزها المركز الوطني للاستشارات الهندسيّة في وزارة الاعمار والاسكان ، حيث ستتضمن المرحلة الأولى بناء (1000) مدرسة في عموم المحافظات./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاميم الأبنية المدرسية التي ستُنفذها شركات صينيـة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاميم الأبنية المدرسية التي ستُنفذها شركات صينيـة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).