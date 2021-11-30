2021/11/30 | 00:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fRccmGW8PMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان الكناني: عملية اغتيال الكاظمي فعل مخابراتي محلي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان الكناني: عملية اغتيال الكاظمي فعل مخابراتي محلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).