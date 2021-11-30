"سابقة خطيرة" في قضية بيل كوسبي.. التماس للمحكمة العليا الأميركية

2021/11/30 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الادعاء العام من المحكمة العليا الأميركية، في التماس قضائي الإثنين، مراجعة الحكم الذي ألغى إدانة النجم الشهير، بيل كوسبي، بالاعتداء الجنسي، مجادلين أن القضية قد تفرض "سابقة خطيرة" إذا تم التعامل مع البيانات الصحفية على أنها اتفاقيات حصانة.

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