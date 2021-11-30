ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي

2021/11/30 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، الاثنين، أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.وقال مكتب ماكرون، في بيان بعد الاتصال الهاتفي، إنه مع بدء محادثات إنقاذ الاتفاق في فيينا فإن ماكرون "أكد ضرورة مشاركة إيران بشكل بناء...لكي يتسنى للمحادثات أن تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.

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