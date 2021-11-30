ميسي يرصّع سجله الناصع بكرة ذهبية سابعة

2021/11/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي يستلم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في باريس في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.© اف ب فرانك فيف باريس (أ ف ب) – رصَّع نجم برشلونة الاسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين في […]

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