"الاحتياطي الفيدرالي" يحذر من مخاطر "أوميكرون" على الاقتصاد الأميركي

2021/11/30 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في إفادة نشرت، الإثنين، إن السلالة الجديدة من غيروس كورونا، المعروفة باسم "أوميكرون"، يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم.

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