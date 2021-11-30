بعد ظهور متحور

2021/11/30 | 02:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: عقد وزراء صحة دول مجموعة السبع "G7" اجتماعاً طارئاً، اليوم الاثنين، لمناقشة التنسيق والتعاون الدوليّين في مواجهة إنتشار سلالة جديدة من فيروس كرونا المستجد تعرف بمتحور "أوميكرون".وأشارت المجموعة، إلى أن المجتمع الدولي يواجه تهديداً …

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