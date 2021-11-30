العاهل المغربي: سنستثمر علاقاتنا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

2021/11/30 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملك، محمد السادس، الاثنين، إن المغرب الذي طبع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، سيستثمر "علاقاته المتميزة" مع كل الأطراف لتوفير ظروف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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