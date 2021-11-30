البنتاغون يعيد التحقيق في ضربة

2021/11/30 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الدفاع الأميركي، الاثنين، بإجراء تحقيق جديد رفيع المستوى في غارة جوية أميركية في سوريا عام 2019، أسفرت عن مقتل عشرات النساء والأطفال، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن "مسؤول رفيع في وزارة الدفاع".

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