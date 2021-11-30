بغض النظر عن حالة التطعيم.. نيويورك تدعو الجميع لارتداء الكمامات

2021/11/30 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مدينة نيويورك جميع سكانها إلى ارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا "في جميع الأوقات" داخل الأماكن المغلقة "بغض النظر عن حالة التطعيم".

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