لردع روسيا والصين.. البنتاغون يعزز القدرات الأميركية لحسم أي مواجهة

2021/11/30 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في "عالم أقل استقرارا مما كان عليه قبل ستة أشهر" بحسب خبراء ستراتيجيين تحدثوا لصحيفة وال ستريت جورنال الأميركية، يعتزم البنتاغون مراجعة الموارد العسكرية في جميع أنحاء العالم لإدخال تحسينات على القواعد في غوام وأستراليا لمواجهة الصين، بحسب ما نقلته الصحيفة ذاتها.

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