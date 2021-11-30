2021/11/30 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة العدل الدولية، الاثنين، أنها ستصدر في السابع من ديسمبر المقبل أوامرها في الدعويين المتضادتين اللتين رفعتهما أمامها أرمينيا وأذربيجان وتبادلتا فيهما الاتهامات بممارسة تمييز عنصري ولا سيما خلال الحرب التي دارت بينهما في خريف 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرمينيا وأذربيجان.. محكمة العدل الدولية تصدر أوامرها الأسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرمينيا وأذربيجان.. محكمة العدل الدولية تصدر أوامرها الأسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).