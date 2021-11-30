عون يعلق على طلب استقالة قرداحي.. ويؤكد: من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد

2021/11/30 | 06:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون أن من الظلم على حد تعبيره أن يحمل الشعب اللبناني بأكمله مسؤولية تصريحات أدلى بها مواطن واحد، وذلك في إشارة للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن وأثارت أزمة دبلوماسية

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