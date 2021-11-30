بعد تجميدها في أغسطس.. البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات لأفغانستان

2021/11/30 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان، تقديم مساعدة إنسانية لهذا البلد باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ الاثنين.

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