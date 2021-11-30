2021/11/30 | 06:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات العراقية، الاثنين، نتائج التحقيق الأولي لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الهجوم تم بطائرتين مسيرتين استهدفتا منزله في بغداد وأنهما انطلقتا من شمال شرق بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مفاجأة" بنتائج التحقيق الأولي لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مفاجأة" بنتائج التحقيق الأولي لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).