2021/11/30 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى التصريح بجرعات معززة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين يبلغون 16 و17 عاما، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة أوميكرون.. إدارة الدواء والغذاء تخطط لاعتماد جرعة معززة من فايزر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة أوميكرون.. إدارة الدواء والغذاء تخطط لاعتماد جرعة معززة من فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).