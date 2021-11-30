تنقية وتحرير الفكر والخطاب الإسلامي من تأثيرات التاريخ العقائدي السابق - عباس علي العلي

2021/11/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في سياق النقد التأريخي للعقيدة العامة للفكر الإسلامي من جانبها المعرفي وليس بحسب مصدر التكوين الأساسي هناك شبه إجماع لدى مؤرخي الفكر الديني والفكر العقائدي عند المسلمين ومهتمي الدراسات النقدية التأريخي وعلماء الدين المقارن، أن هناك إغراق شبه شامل لهذا الفكر في بنيانه العام من طوفان الأفكار والرؤى والروايات والتأويلات التي لا تنتمي له ولا تتوافق معه لا بالروح ولا بالجوهر، فالكر الإسلامي والثقافة ال ......





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