2021/11/30 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما خشي خبراء الصحة العامة من ظهور متغير جديد وخطير من فيروس كورونا، يكون أكثر فتكا، وأكثر قابلية للنقل، وأكثر قدرة على التكيف مع اللقاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب للنتائج.. وأسئلة صعبة عن خطر متحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب للنتائج.. وأسئلة صعبة عن خطر متحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).