2021/11/30 | 07:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: فريق التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي فجر الأدلة دون أخذ بصمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 07:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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