التحالف يعلن استهداف موقع سري للحرس الثوري داخل صنعاء باليمن

2021/11/30 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية عن استهداف موقع سري لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة اليمنية، صنعاء.

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