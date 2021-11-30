"مثال يحتذى به".. دولة إفريقية تلغي تجريم المثلية الجنسية

2021/11/30 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نشطاء حقوق المثليين عن سعادتهم بقرار محكمة الاستئناف في بوتسوانا بتأييد حكم يلغي تجريم العلاقات المثلية، مؤكدين أن ذلك سوف يكون بمثابة مثال يحتذى به الكثير من الدول الأفريقية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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