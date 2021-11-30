الدول التي يمكن لحامل جواز السفـر العراقي دخولها دون

2021/11/30 | 08:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، احصائية مصورة تظهر الدول التي يمكن لحامل جواز السفر العراقي السفر اليها دون الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول " الفيزا " ./انتهى5

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