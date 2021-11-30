بالصور.. مدخل طريق (بغداد-كربلاء)

2021/11/30 | 08:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، صورا لعمليات اعادة تأهيل واعمار ، مايعرف بسيطرة الوند (54) عند مدخل طريق (بغداد-كربلاء) الرئيس ، التي تنفذها الملاكات الفنية والخدمية المحلية بأشراف وزارة الاسكان والاعمار ./انتهى5

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