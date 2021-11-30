2021/11/30 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت دراسة جديدة أن الأوقات التي نأكل فيها قد يكون لها تأثير على صحتنا، كما أن تناول الطعام في الوقت “المناسب” يمكن أن يمنحنا عمرا مديدا.وتشير الأبحاث إلى أن الحصول على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحدد الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار المركز الخبري الوطني.

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