مواجهات قوية للفرق العربية في كأس العالم للأندية

2021/11/30 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي سحبت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في مدينة زيورخ السويسرية عن مواجهات قوية للفرق العربية الثلاثة المشاركة.

ويتواجد في البطولة بالإضافة لفريق الجزيرة الإماراتي المضيف الفرق الستة بطلة قاراتها، وهي: الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، تشيلسي (بطل دوري أبطال أوروبا)، الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا) وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس).

نتائج القرعة:

الدور الأول المباراة الأولى: الجزيرة ضد أوكلاند

الدور الثاني المباراة الثانية: الأهلي ضد مونتيري

المباراة الثالثة: الهلال ضد الفائز من المباراة الأولى.

نصف النهائي المباراة الرابعة: بالميراس ضد الفائز من المباراة الثانية.

المباراة الخامسة: تشيلسي ضد الفائز من المباراة الثالثة.

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث: تجمع الفريقين الخاسرين من مواجهتي نصف النهائي (الرابعة والخامسة).

المباراة النهائية ستجمع الفائزين من مواجهتي نصف النهائي (الرابعة والخامسة).

وأعلن "الفيفا"، في وقت سابق اليوم، أن البطولة ستقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 3 إلى 12 شباط عام 2022.

وكان بايرن ميونخ الألماني قد توج بلقب النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على تيغريس أونال المكسيكي في النهائي بهدف دون مقابل.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في شهر تشرين الاول الماضي، دولة الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، التي حصلت على شرف تنظيم مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (2009 و2010 و2017 و2018).

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم

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