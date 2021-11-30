2021/11/30 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انها لا تعلم بمدى خطورة وسرعة المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى بـأوميكرون.وقالت عضو الفريق الإعلامي الساند لـوزارة الـصـحـة ربــى فـلاح حسن في تصريح صحفي، إنه “من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: لا نعلم مدى خطورة وسرعة أوميكرون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا نعلم مدى خطورة وسرعة أوميكرون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لا نعلم مدى خطورة وسرعة أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).