الطقس: منخفض من البحر المتوسط يقتحم سماء العراق قريباً بأمطار وثلوج ورياح متقلبة

2021/11/30 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط.

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وقال المتنبئ الجوي محمد علي في إيضاح تابعه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال يومي الاربعاء والخميس، قادم من البحر المتوسط، حيث سيؤثر على المنطقة الشمالية بشكل أكبر من المناطق الأخرى التي ستتأثر بغيوم عابرة فقط".

وأضاف، "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، لتتحول مساء الخميس الى غربية - شمالية غربية - معتدلة السرعة، وتنشط احيانا لتسبب تصاعد الغبار وسط وجنوب البلاد".

وعن الامطار بين علي، "ستكون الامطار خفيفة شمال البلاد وتحديداً في أربيل والسليمانية والموصل وتل عبطه وربيعة وتلعفر وسنجار ومخمور وكركوك وخانقين، عدا دهوك حيث ستكون متوسطة يرافقها تساقط الثلوج في الاقسام الجبلية من حاج عمران، وتكون عبارة عن قطرات في غرب البلاد (الرطبة)، وستبدا بالهطول من مساء الاربعاء".

وتابع، "ستتأثر البلاد ايضاً بانخفاض كبير في درجات الحرارة ليلة يومي الخميس والجمعة المقبلين".

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