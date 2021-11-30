البنتاغون لا يقدم تفاصيل تذكر عن الوضع العالمي للجيش بعد مراجعة

2021/11/30 | 08:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لم تقدم مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على مدى 10 أشهر تقريباً ونشرت أمس الإثنين، تفاصيل تذكر حول مستقبل الوضع العالمي للجيش، لكنها قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتخذ قرارات من خلال العمل مع الحلفاء والتطلع إلى أهداف طويلة الأجل.

والمراجعة محاولة للابتعاد عن الطريقة التي اتخذ بها الرئيس السابق دونالد ترامب قرارات رئيسية أثرت على الجيش والحلفاء.

وخلال فترة ولايته، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر سوريا في عدة مناسبات وأمر في وقت ما بخفض كبير للقوات بألمانيا، وهو ما تبنى بايدن عكسه.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير قدم إفادة لصحفيين بشرط عدم ذكر اسمه “سعينا لإعادة تأسيس عملية صنع قرار متماسكة تسترشد باستراتيجية”، وأضاف أن “المراجعة لم تؤد إلى أي تغييرات كبيرة في توزيع القوات الأمريكية في أنحاء العالم”.

وأكد أن المراجعة دعت إلى تحسين البنية التحتية العسكرية الأمريكية في جوام وأستراليا، لكنه رفض التطرق إلى تفاصيل بشأن التحركات المحتملة الأخرى لأن التقرير في معظمه يصنف على أنه سري.

وتسعى إدارة بايدن، شأنها شأن إدارة ترامب، إلى تركيز الجهود على الابتعاد عن الشرق الأوسط والتركيز على مواجهة الصين.

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