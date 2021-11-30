وزير الدفاع الأمريكي يأمر بالتحقيق في غارة جوية قتلت مدنيين في سوريا عام 2019

2021/11/30 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال إفادة في البنتاغون، الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وجه بمراجعة أحداث ضربة جوية أمريكية نفذت في سوريا عام 2019 وأسفرت عن مقتل مدنيين.

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