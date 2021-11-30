الصراط المستقيم - نادية خلوف

2021/11/30 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف مع أنني من الفرقة الناجية التي وعدها الله بالجنة ن لكن لا بدّ من المشي على الصّراط في طريقي إلى الجنّة خوفاً من المتسللين.



ومشيت بكل فخر على الصراط ، فأنا ذاهبة إلى الجنّة بقدمي .



ما أسعدني ! تحقق حلمي ونجوت من الوطن إلى الجنة مباشرة بفضل انتمائي للفرقة الناجية .نحن أبناء الفرقة الناجية التي أنعم الله علينا بالإسلام فنصبنا علينا إماماً نعبده ، نصدق كل مايقول لنا ، وها أنا الآن في طريقي ......





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