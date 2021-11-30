2021/11/30 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقاً كاد ان يتسبب بحريق كبير في منطقة جميلة الصناعية شرقي العاصمة بغداد.وذكر بيان لاعلام المديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارزنا في مركز الصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في منطقة جميلة التجارية شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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