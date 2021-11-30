الاتحاد الوطني يدعو الكتل المعترضة للقبول بنتائج الانتخابات

2021/11/30 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الثلاثاء، أنه يجب القبول بنتائج الانتحابات من قبل الكتل المعترضة.وقال سورجي في حديث صحافي، إنه “بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية يجب على […]

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