2021/11/30 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتواصل انتعاشها من هبوط الأسبوع الماضي بفعل تنامي التوقعات بأن كبار المنتجين سيوقفون خططهم لإضافة إمدادات الخام في كانون الاول وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يسجل ارتفاعا وسط مخاوف من المتحور أوميكرون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يسجل ارتفاعا وسط مخاوف من المتحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يسجل ارتفاعا وسط مخاوف من المتحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).