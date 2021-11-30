2021/11/30 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط.

وقال المتنبئ الجوي محمد علي في تدوينة تابعها NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال يومي الاربعاء والخميس، قادم من البحر المتوسط، حيث سيؤثر على المنطقة الشمالية بشكل أكبر من المناطق الأخرى التي ستتأثر بغيوم عابرة فقط".

وأضاف علي، ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، لتتحول مساء الخميس الى غربية - شمالية غربية - معتدلة السرعة، وتنشط احيانا لتسبب تصاعد الغبار وسط وجنوب البلاد".

وعن الامطار بين، انه "ستكون الامطار خفيفة شمال البلاد وتحديدا في أربيل والسليمانية والموصل وتل عبطه وربيعة وتلعفر وسنجار ومخمور وكركوك وخانقين، عدا دهوك حيث ستكون متوسطة يرافقها تساقط الثلوج في الاقسام الجبلية من حاج عمران، وتكون عبارة عن قطرات في غرب البلاد (الرطبة)، وستبدا بالهطول من مساء الاربعاء".

وتابع علي، "ستتأثر البلاد ايضاً بانخفاض كبير في درجات الحرارة ليلة يومي الخميس والجمعة المقبلين".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع موجة امطار وتساقط الثلوج في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع موجة امطار وتساقط الثلوج في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).