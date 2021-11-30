بينهما امرأة.. الاستخبارات ’تصطاد’ مطلوبين عملا في صفوف التنظيم بكركوك

2021/11/30 | 09:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة كركوك، الثلاثاء، القبض على عنصرين في داعش بعملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لقاطع المسؤولية للبحث عن العناصر الإرهابية والمطلوبين للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أحد العناصر المنتمية إلى عصابات داعش الإرهابية في ناحية ليلان بقضاء داقوق، كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة ناقل وعنصر استخباري، إذ يقوم بتزويدهم بمعلومات عن المواطنين المتعاونين مع قواتنا الأمنية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضاف البيان، "وفي السياق ذاته، واستكمالاً للجهود المبذولة لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بإحدى عناصر عصابات داعش الإرهابية في ناحية تازة بمحافظة كركوك، كانت متزوجة من أحد قيادي العناصر الإرهابية الذي قتل على يد قواتنا الأمنية في عمليات تحرير قضاء الحويجة، تعمل لدى التنظيم بتوزيع الكفالات على عائلات داعش، إضافة الى تزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن تحركات قواتنا الأمنية في محافظة كركوك، جرت العمليتين بالتنسيق والتعاون المشترك مع قوة اقتحام شرطة كركوك البطلة والفرقة الثامنة جيش عراقي".

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