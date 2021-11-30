مزارعون يطالبون بتطبيق نظام “المراشنة” بين واسط والديوانية

2021/11/30 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد عدد من مزارعي محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، مطالبتهم من الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة توزيع الحصص المائية بين محافظتي واسط والديوانية، والتي تتم عن طريق نظام المراشنة.وقال عدد منهم في […]

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