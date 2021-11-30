رئيس لبنان يرد على سؤال عما سيفعله لو وجهت السعودية طلبا له حول حزب الله

2021/11/30 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى ملف حزب الله والتصريحات الرسمية السعودية الأخيرة ضد حزب الله، مؤكدا على أن الحزب لم يرتكب أي خطأ داخل لبنان.

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