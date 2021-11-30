2021/11/30 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة المعلومات والاعلام في حكومة إقليم كردستان، أن عدد المهاجرين الكرد الذين عادوا طوعًا إلى الإقليم من بيلاروسيا بلغ 1872 مهاجراً.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الرحلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان..



عودة 1872 مهاجراً بعد فشل الوصول إلى أوروبا المركز الخبري الوطني.

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