2021/11/30 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصبحت باربادوس فجر الثلاثاء أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحرّرها من سلطة التاج البريطاني، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز.وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظهور جمهورية جديدة في العالم وأول رئيس لها امرأة المركز الخبري الوطني.

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