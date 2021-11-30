كاميلو توريز: رمز وليس أسطورة - جيرمان غوزمان

2021/11/30 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيرمان_غوزمان صورة غير مؤرخة للكاهن الكولومبي الثوري كاميلو توريس، الذي توفي في معركته الأولى بعد وقت قصير على انضمامه إلى صفوف الجيش التحرير الوطني أرشيف/EFEالفصل الأول من كتاب جيرمان غوزمان، كاميلو توريز، ترجمة جون رينغ، نيويورك، شيد أند ورد، 1969—ولد خورخي كاميلو ريستريبو توريز في بوغوتا يوم 3 شباط/فبراير عام 1929.



والده هو الطبيب كاليكستو توريز أومانا ووالدته هي إيزابيل ريستربيو غافيريا( ......





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