كاميلو توريز: رمز وليس أسطورة - جيرمان غوزمان

#جيرمان_غوزمان صورة غير مؤرخة للكاهن الكولومبي الثوري كاميلو توريس، الذي توفي في معركته الأولى بعد وقت قصير على انضمامه إلى صفوف الجيش التحرير الوطني أرشيف/EFEالفصل الأول من كتاب جيرمان غوزمان، كاميلو توريز، ترجمة جون رينغ، نيويورك، شيد أند ورد، 1969—ولد خورخي كاميلو ريستريبو توريز في بوغوتا يوم 3 شباط/فبراير عام 1929.
والده هو الطبيب كاليكستو توريز أومانا ووالدته هي إيزابيل ريستربيو غافيريا( ......
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