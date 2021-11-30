مصدر إلهام للشعوب هو نضال الفلسطينيين العادل - الحزب الشيوعي اليوناني

2021/11/30 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني أصدر المكتب اﻹ-;-علامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني البيان التالي بمناسبة اليوم الأممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2911):"بمناسبة اليوم الأممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن دعمه الكامل لنضال الفلسطينيين العادل و المستمر، و هو الذي يلهم صراع العمال العادل في العالم بأسره.إن عدوانية دولة إسرائيل تشتد في فلسطين والمنطقة بمباركة الولايات ا ......





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