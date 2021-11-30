2021/11/30 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوميكرون يشكل خطراً كبيراً للغاية من زيادة العدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع النفط مع توقعات إيقاف أوبك زيادة الإنتاج مؤقتًا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع النفط مع توقعات إيقاف أوبك زيادة الإنتاج مؤقتًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).