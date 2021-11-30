ضمن نظام الـ VIP.. المرور العامة تسجيل نحو 7 ملايين مركبة في بغداد والمحافظات

2021/11/30 | 09:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، ما يقرب من 7 ملايين مركبة ضمن المشروع الوطني حتى الآن.

وقال مدير تسجيل المركبات واجازات السوق في المديرية العميد سالم غيث الدعمي في تصريح تابعه NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "عدد المركبات المسجلة ضمن المشروع الوطني الذي انطلق في العام 2011 تقترب من خمسة ملايين مركبة".

واضاف الدعمي، أن "المدة القليلة المقبلة ستشهد اطلاق المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لتسجيل المركبات التي تتضمن توسعة محطات التسجيل واستيعاب جميع أعداد المركبات وتبديل محطات الطباعة لضمان تسهيل إجراءات انجاز المعاملات خلال دقائق، فضلا عن توسعه نظام VIP في بغداد والمحافظات من خلال زيادة محاطتها من 10 الى اكثر من الضعف".

واوضح، أن "المشروع الوطني انطلق في العام 2011 كمرحلة اولى، فيما بدأت المرحلة الثانية خلال عامي 2014 و2015 وبعد ان حقق المشروع نسب انجاز متقدمة سيتم تطبيق المرحلة الثالثة لتكون مكملة لمراحل المشروع".

N.A

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