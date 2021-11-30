2021/11/30 | 09:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية في كركوك

اعلنت وزارة الدفاع القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية في كركوك.وذكرت في بيان : ان مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القت القبض على أحد العناصر المنتمية الى عصابات داعش الإرهابية، في ناحية ليلان بقضاء داقوق، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة(٤ إرهاب).

واضاف ان : العنصر كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة ناقل وعنصر استخباري، إذ يقوم بتزويدهم بمعلومات عن المواطنين المتعاونين مع قواتنا الأمنية.

واشار البيان الى انه : وفي السياق ذاته استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بإحدى عناصر عصابات داعش الإرهابية في ناحية تازة كانت متزوجة من أحد قياديي العناصر الإرهابية الذي قتل على يد قواتنا الأمنية في عمليات تحرير قضاء الحويجة، تعمل لدى التنظيم بتوزيع الكفالات على عائلات داعش، إضافة الى تزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن تحركات قواتنا الأمنية في محافظة كركوك.

وتابع ان العمليتين جرتا بالتنسيق والتعاون المشترك مع قوة اقتحام شرطة كركوك البطلة والفرقة الثامنة جيش عراقي.

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